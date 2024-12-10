Путин заявил, что Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует

Россия не ужесточает свою ядерную доктрину, а совершенствует. Ядерное оружие можно заменить достаточным количеством баллистических ракет «Орешник», заявил глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС .

По словам российского лидера, при совершенствовании ядерной доктрины Россия действует по всем направлениям «сдержанно», но там, где нужно, «проявляет необходимую волю».

Путин уточнил, что сейчас, по большому счету, стране необходимо сделать уклон на развитие ракетного комплекса «Орешник».

Глава государства отметил, что достаточное количество этого оружия фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

Ранее Путин заявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято. Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет средств, которые могли бы противодействовать ему.