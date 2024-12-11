После атаки БПЛА в Брянской области начался пожар

В Брянской области начался пожар после предположительной атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По словам жителей региона, были слышны около десяти взрывов (вероятно, это сработала ПВО) и пролет беспилотника.

Потом над одном из инфраструктурных объектов в районе Брянска вспыхнул пожар. Официальных подтверждений не поступало.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника попытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ — АО «Группа кремний ЭЛ» в Брянске, их сбили.