В Сергиевом Посаде проходит обучающий семинар для представителей частных музеев

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике стартовал двухдневный обучающий тренинг для представителей частных музеев. В мероприятии принимают участие более 50 основателей частных музеев, а также их сотрудники: администраторы, экскурсоводы и методисты. Целью встречи является поддержание партнерских отношений в сфере культуры и обмен опытом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие посетила начальник отдела по развитию туризма администрации Сергиево-Посадского округа Елена Крылова. Она отметила, что Сергиев Посад стал первым городом, который принимает гостей в рамках данного сотрудничества и подчеркнула, что это уникальная практика в России.

Проведение тренинга стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое было заключено между Сергиево-Посадским музеем-заповедником и Союзом частных музеев и коллекционеров в рамках семинара. Данное соглашение позволит небольшим частным музеям принимать участие в крупных выставочных проектах и значительно расширить свою аудиторию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.