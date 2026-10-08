В Сергиевом Посаде открыли выставку об истории белого клобука

Выставка «Образ русского архиерея. От «Повести о белом клобуке» до восстановления патриаршества» открылась 7 октября в Ризнице Троице-Сергиевой лавры. Экспозиция посвящена истории и символике белого архиерейского клобука и доступна до 6 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект подготовили три федеральных музея: Новгородский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» и Сергиево-Посадский музей-заповедник при активном участии Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии.

Выставку приурочили к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она раскрывает многовековую историю белого архиерейского клобука — одного из важнейших знаков духовной власти в Русской православной церкви.

На открытии присутствовали председатель совета депутатов округа Рита Тихомирова и врип главы округа Алексей Лужецкий.

«Я впервые открываю такое культурное мероприятие, для меня это новый опыт. Масштаб выставки, конечно, впечатляет», — сказал Алексей Лужецкий, призвав горожан, особенно молодежь, посетить экспозицию.

Открытие состоялось накануне Дня преставления Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября.

«В праздник преподобного Сергия невольно вспоминается, что он-то сам отказался от этого белого клобука, когда святитель Алексий хотел, чтобы преподобный Сергий стал его преемником на посту предстоятеля Русской церкви. И в этом проявил свое глубочайшее смирение», — отметил архимандрит Симеон Томачинский, директор культурно-просветительского центра «Киновия».

Центральные экспонаты — два редчайших белых клобука. Первый относится к XIV веку и приписывается новгородскому архиепископу Василию Калике. Второй принадлежал митрополиту Ростовскому Ионе III. Они демонстрируют мастерство древнерусских ремесленников и преемственность духовных традиций.

Также представлены произведения русской иконописи, в том числе двусторонняя икона на холсте второй четверти XV века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Выставка работает до 6 декабря 2026 года. Возрастное ограничение — 12+.

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«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.