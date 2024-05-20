В Сергиевом Посаде 25 мая пройдет фестиваль «Подмосковные узоры»

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа 25 мая состоится фестиваль «Подмосковные узоры», посвященный художественным промыслам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы гости смогут ознакомиться с особенностями гжельской, жостовской и федоскинской росписи. В парке будут организованы мастер-классы от ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества. Также на мероприятии состоится ярмарка ремесленников, где будут представлены изделия ручной работы. Для детей организуют детскую фольклорную программу и спектакль «Клочки по заулочкам» Московского открытого театра кукол. Помимо этого, участники фестиваля смогут насладиться концертной программой от фольклорных коллективов региона. Украшением фестиваля станет выступление государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Начало программы запланировано в 12:00. Подробности — на официальном сайте проекта (0+).

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.