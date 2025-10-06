В Сергиево-Посадском округе пройдут литературная викторина и спортивная разминка
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
С 6 по 11 октября в парке Победы в городе Краснозаводск для жителей и гостей Сергиево-Посадского округа подготовили развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
7 октября и 9 октября возле детской площадки пройдет литературная викторина «От А до Я», а также всех желающих приглашают на спортивную разминку «Физкульт — Ура!», которая состоится на центральной площади.
11 октября юных жителей округа приглашают на центральную площадь парка на развлекательную программу «Пора играть!».
Также 6, 8 и 10 октября в 12:00 для школьников в парке пройдет развлекательно-игровая программа.
Возрастное ограничение: 0+
Вход свободный.
Парк Победы находится по адресу: Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Театральная (напротив сквера у культурно-досугового центра «Радуга»). Мероприятия проводятся в рамках проекта Министерства культуры и туризма Московской области «Осень в парках Подмосковья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.