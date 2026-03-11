В Сергиево-Посадском округе обсудили значение матрешки

Беседу о культурном значении матрешки провели в эфире православного радио «Вера» с участием сотрудника Сергиево-Посадского музея-заповедника Марии Дмитриевой в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа открылась цитатой Павла Флоренского об «утешении детям» — «игрушки, самим преподобным [Сергием Радонежским] изготавливаемые».

Мария Дмитриева отметила, что эта история выглядит достоверной в контексте старинного сергиевского промысла. По ее словам, редкое паломничество в обитель обходилось без покупки игрушки, а детям их привозили не только как сувенир, но и «как благословение от Сергия».

Говоря о матрешке, эксперт напомнила, что массовое производство развернулось именно в Сергиевском посаде. К концу XIX века город имел статус «столицы игрушечного царства»: почти 250 домов занимались изготовлением различных игрушек.

Матрешку изобрел токарь Василий Звездочкин в московской мастерской. Изначально ее задумывали как дидактический материал для детей. После успеха на выставке в Париже в 1900 году и подключения сергиевских кустарей изделие стало заметным культурным явлением эпохи.

Участники программы подчеркнули, что матрешка, как носитель эстетических и духовных смыслов, сегодня играет важную роль в поиске национальной идентичности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.