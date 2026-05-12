В Сергиево-Посадском округе 9 Мая прошла выставка ретроавто

Выставка ретро-автомобилей прошла в Сергиевом Посаде в День Победы и стала одним из самых ярких событий праздника. Музей «Ретро Гараж» представил 20 редких машин из Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке собрались владельцы уникальных автомобилей — всего гости увидели 20 машин, каждая из которых имеет собственную историю и характер. Выставка вызвала большой интерес у жителей и гостей округа.

Особое внимание привлек легендарный ГАЗ-69. В прошлом году этот автомобиль участвовал в торжественном параде к 80-летию Победы. Именно на нем ветерана Великой Отечественной войны доставили к Вечному огню для возложения цветов.

Вокруг музея формируется сообщество энтузиастов старинной техники. Здесь встречаются коллекционеры и молодые поклонники ретро-автомобилей, обмениваются опытом и обсуждают совместные проекты. В округе уже рассматривают возможность создания собственного клуба ретро-автомобилистов, чтобы сохранить интерес к историческому наследию и объединить единомышленников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.