В Щелкове пройдет конкурс «Театральная весна Подмосковья»

Областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» состоится 25 и 26 апреля в Театрально-концертном центре «Щелковский театр». В этом году он посвящен 65-летию первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На участие в конкурсе подали заявки 30 коллективов из 17 муниципалитетов региона. По итогам заочного тура к очному этапу допущены 17 коллективов — всего 202 участника — из 11 округов: Королев, Звездный городок, Наро-Фоминский, Истра, Химки, Щелково, Котельники, Дмитров, Подольск, Серпухов и Мытищи.

Коллективы распределят по возрастным группам. 25 апреля утром и днем выступят самые юные артисты, вечером — подростки. 26 апреля на сцену выйдут взрослые участники. В каждой возрастной категории после завершения программы подведут итоги и вручат награды.

В этом сезоне учреждена специальная номинация для постановок о космосе. Жюри отметит спектакли, посвященные 65-летию полета Юрия Гагарина и научной фантастике. Победители получат дипломы министерства культуры и туризма Московской области, а также звания лауреатов и специальные награды за режиссуру, актерскую выразительность и сценографию. В состав жюри вошли заслуженные и народные артисты России, режиссеры театра и кино, профессора творческих вузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.