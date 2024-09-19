В Рузском округе прошел конкурс осеннего урожая и гастрономии

Сотрудники Тучковской поселковой библиотеки Рузского городского округа были приглашены в состав жюри конкурса «Золотая осень», проводимого местной первичной организацией Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсанты представили плоды своих трудов за дачный сезон. Оценивались работы жителей Рузы, Тучково, Волковской территории, Беляной Горы, а также гостей из Можайска и Лотошино в номинациях «Вот такой урожай», «Оригинальный букет», «Заготовки на зиму» и «Гастрономия». Все работы были выполнены на отлично.

Сотрудники библиотеки благодарят организаторов за возможность принять участия в этом замечательном праздничном мероприятии.

Данное мероприятие необходимо для сплочения коллектива, формирования командного духа, знакомства. Оно также повышает настроение и дает возможность для отдыха.

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