В Рузском муниципальном округе прошел турнир по водному поло памяти участника СВО Ивана Лукина

С 17 по 20 сентября во Дворце водных видов спорта «Руза» прошли соревнования по водному поло среди юношей и девушек до 15 лет памяти участника СВО, гвардии матроса Ивана Лукина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам турнира 1-е место завоевала команда МК «СШОР Запад-Радуга» (г. Москва), 2-е место — команда «Пионер» (г. Раменское). 3-е — команда СК «Галеон» (г. Волгоград).

Победители и призеры турнира награждены кубками, грамотами и медалями. Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Иван Лукин — молодой актер и поэт стал первым российским писателем, погибшим в СВО. К началу СВО Иван был разведчиком-пулеметчиком 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Поэтому в ночь на 24 февраля 2022 года он спокойно отнесся к приказу «В поход!». Тогда они выдвинулись на Мелитополь, который и освободили в итоге. Он не дожил три недели до своего 24-летия.

«Молодой талантливый парень, ушедший защищать Родину, оставив яркий след в сердцах близких и друзей. Спортсмены сражались на воде не только за победу, но и за память героя,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Напомним, в Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.