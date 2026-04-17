В Раменском открыли фестиваль «Синяя птица Гжели 2026»

Торжественное открытие 43-го Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2026» прошло 16 апреля в Гжельском государственном университете в Раменском округе. Проект посвящен Году единства народов России и объединил участников из разных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гжельский государственный университет традиционно принимает юных художников, вокалистов, музыкантов, танцоров, театралов и чтецов. В этом году фестиваль вновь собрал под сводами вуза талантливых детей и молодежь из разных уголков России.

В концертную конкурсную программу вошли выступления в номинациях «Хореография», «Литературно-исполнительское мастерство», «Вокальное творчество» и «Музыкальное исполнение». Участники представили разнообразные творческие номера.

В рамках выставочной программы жюри оценивает работы в номинациях «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн-проекты» и «Фотография». Организаторы подчеркивают, что в Год единства народов России фестиваль приобретает особое значение, объединяя детей и молодежь независимо от национальности и места жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.