В Раменском открылась фотовыставка «Городские зарисовки»

сегодня в 17:12

В Раменском историко-художественном музее начала работу фотовыставка «Городские зарисовки», подготовленная участниками коллектива «Студия Фото» ДК им. Воровского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция разместилась в фойе музея. Руководителем коллектива выступил Александр Федоров. На открытии участники делились идеями для будущих проектов, зрители предлагали свои варианты, а сотрудники музея рассказывали о планах по оформлению новых экспозиций.

В фондах учреждения хранится множество исторических фотографий, которые в дальнейшем также будут представлены посетителям. Атмосфера мероприятия сочетала ностальгию и обсуждение современных тенденций в фотографии.

Авторы выставки отметили влияние цифровых технологий на профессию фотографа, однако подчеркнули, что намерены продолжать работу традиционными методами, не используя искусственный интеллект.

Фотовыставка «Городские зарисовки» будет открыта до 13 апреля. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.