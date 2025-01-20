В Раменском округе открылась выставка живописи «Вдохновение»

сегодня в 15:17

В Гжельском государственном университете состоялось открытие персональной выставки живописи «Вдохновение» А. М. Леонтьевой, которая является преподавателем кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, аспирантом направления подготовки «Искусствоведение», сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

На открытии экспозиции присутствовал ректор Гжельского университета Д. С. Сомов. Директор института изобразительного искусства и дизайна А. А. Рожников поприветствовал гостей, сказав вступительное слово.

Автор выставки Анастасия Леонтьева создает свои работы в направлении декоративной живописи. Больше всего художнице нравится изображать пейзажи и натюрморты, ее излюбленный материал — темпера.

Пейзажные работы демонстрируют зрителям красоты природы средней полосы России и ее архитектурные памятники. Особую роль в творчестве художницы играет цвет: он несет эмоциональную роль. Анастасия Леонтьева уделяет внимание мелким деталям, и зрителя поражает ее внимательность.

На выставке в ГГУ представлены изображения церквей, купола и фасады которых утопают в сиянии утреннего солнца. Посетить выставку может любой желающий. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.