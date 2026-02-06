В Раменском музее открылась выставка работ Михаила Лебедева

В Раменском историко-художественном музее начала работу выставка заслуженного художника России и главного художника Жостовской фабрики Михаила Лебедева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Раменском историко-художественном музее представлена экспозиция «Жостовский букет», посвященная творчеству Михаила Лебедева — заслуженного художника России, доцента и члена-корреспондента Российской академии художеств. Лебедев занимает должность главного художника Жостовской фабрики.

На выставке представлены 33 произведения, созданные мастером за 40 лет. Посетители могут проследить развитие авторского стиля и техники. Работы Лебедева выполнены в сложной технике росписи «по поталям», что придает подносам особое внутреннее свечение.

Михаил Лебедев родился в Шатуре, обучался миниатюрной живописи в Федоскино, а с 1984 года его творчество связано с Жостовом. По словам художника, за 40 лет ни один узор не повторился дважды. Его произведения находятся в музеях России и частных коллекциях по всему миру.

Выставка будет работать до 19 марта. Подробности доступны на сайте Раменского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.