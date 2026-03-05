В Пушкинском музее рассказали, почему в 19-м веке женщинам дарили кукол

В XIX столетии кукла выполняла функции, далеко выходящие за рамки обычной детской забавы. Для детей она была заменой гувернера и учебных пособий, а для их родительниц — живым модным журналом. О нюансах этих, казалось бы, простых предметов рассказала Life.ru куратор экспозиции «Августейшие. Куклы», хранитель и старший научный сотрудник отдела личных коллекций Пушкинского музея Екатерина Лисицына.

Производство фарфоровых кукол началось во Франции в 1840-х годах, и первоначально они создавались как образцы модных тенденций. Нередко у таких кукол имелось собственное имя, а выпускались они для конкретных магазинов. Эти магазины предлагали не просто куклу, а целый комплект одежды к ней: от платьев и головных уборов до обуви и предметов нижнего белья.

«Таким образом, дамы покупали таких кукол для себя, чтобы следить за модой. Покупали и для девочек-подростков, чтобы научить их ухаживать за собой, следить за модой. Потому что куклы были всегда дорогими. С самого начала своего появления, практически до начала XX века, фарфоровая кукла была дорогой. И с ней нужно было обращаться очень бережно», — рассказала Лисицына.

Был у этого увлечения и сугубо прикладной аспект для девочек. Поскольку не каждая семья могла ежемесячно тратиться на новые готовые наряды для куклы, юных девочек обучали рукоделию.

