В Пущине провели масштабный астрономический фестиваль

В этом году в Пущинской радиоастрономической обсерватории прошло одно из самых значимых ежегодных мероприятий — фестиваль «Пущинские Персеиды», который проводился в 11-й раз. Это уникальное событие привлекло как профессионалов, так и любителей астрономии не только из Подмосковья, но и из других регионов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, участники фестиваля смогли насладиться мероприятиями и узнать много нового о космосе и Вселенной. Программа фестиваля традиционно была разнообразной: она включала как образовательные лекции и экскурсии, так и культурные развлечения, такие как ярмарка, мастер-классы и ночные наблюдения за звездами. «Все люди — дети звезд и космос — это родина каждого человека. И мы считаем важными объяснять людям их происхождение, историю появления космических объектов. Если кто-то хочет познать сложную науку — стоит начать с астрономии. Это романтическая, увлекательна и совсем не сложное учение», — отметил старший научный сотрудник Пущинской радиоастрономической обсерватории Владимир Самодуров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.