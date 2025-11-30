В Подольске поздравили женщин с Днем матери

В преддверии Дня матери 29 ноября социальный центр «Подольский» совместно с Домом культуры имени Карла Маркса организовал праздничное мероприятие для 145 матерей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетных, опекунских и приемных семей городского округа Подольск, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы хотим выразить благодарность и признание нашим мамам. Вручим благодарственные письма за достойное воспитание детей, активное участие в жизни учреждения и многочисленные победы в конкурсах всероссийского и муниципального уровней. У нас очень много призеров», — сказала заместитель директора Социального центра «Подольский» Людмила Соснина.

Благодаря поддержке благотворителей мамам на празднике вручили ценные подарки. Администрация округа также подготовила свои поздравления.

«Занимаюсь в коллективе „Подольчане“ уже пять лет. Стараюсь быть во всех номерах, которые у нас есть. Особенно люблю наш номер „Бубны“. А сегодня мы представим зрителям „Ехал Кузя на коне“, „Раскрасавицу“ и „Лен“. Это народные танцы — наш основной жанр. В номере „Ехал Кузя на коне“ я — единственный мальчик, и я танцую во всех наших выступлениях!», — поделился юный танцор Михаил Дороничев.

Кульминацией вечера стала концертная программа, подготовленная коллективами Дома культуры имени Карла Маркса. Концерт подарил всем гостям незабываемые эмоции

Особое внимание уделили юным участникам праздника: для детей с ОВЗ и детей-инвалидов был организован мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок к Новому году. Развлекали ребят и сказочные персонажи. Медведь, Белоснежка и олень танцевали и играли с детьми, добавляя празднику волшебства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.