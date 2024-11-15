В Подольске на выставке «Россия. Связь поколений» представили более 40 работ

Выставка «Россия. Связь поколений» открылась 15 ноября в Подольском Доме художников. В экспозицию вошли работы академика РАХ, заслуженного художника России Ларисы Давыдовой, члена-корреспондента Российской академии художеств Олега Арадушкина и других именитых художников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В экспозиции представлено 45 произведений, среди них — «Портрет Карамзина» (1989), «Купеческие дома» (2004), «Дочь рабочего» (2007) академика РАХ Давыдовой и «Башня» (2006), «Интерьер Спасско-Преображенского собора» (2010) члена-корреспондента РАХ Арадушкина. Также графика «Пушкин» (1989) почетного члена РАХ Игоря Бабаянца (1937-2023).

Каждый из трёх мастеров прошёл большой и интересный творческий путь. Все они получили классическое художественное образование в ведущих вузах страны. Это определило их дальнейший творческих путь, где каждый выработал свой индивидуальный почерк. Произведения художников стали основой коллекции Подольской картинной галереи, которая формируется в течение последних 20 лет.

«Считаю, что выставка удалась. Очень хорошая экспозиция. Отобрали прекрасные работы, разные по стилю и содержанию» — сказала заслуженный художник России Римма Тихонова.

Посетить выставку можно до 30 ноября с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу в Подольском доме художников по адресу: ул. Кирова, д. 42В. Вход свободный.

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