В Подольске коллектив ДК «Октябрь» стал лауреатом первой степени
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Воспитанники образцового коллектива «Театральная студия «Вечерний звон» ДК «Октябрь» получили диплом первой степени на Всероссийской творческой олимпиаде «Таланты России» в номинации «Спектакль»., передает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Под руководством преподавателя Людмилы Шмелевой ребята представили две конкурсные работы: «Хочу Луну» и «Брысь! Или истории кота Филофея». Также педагога отметили благодарственным письмом за неоценимый вклад в развитие проекта.
В настоящее время в театральном объединении состоят более 170 студийцев. Они занимаются актерским мастерством, сценической речью и художественным словом в хор-классе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.