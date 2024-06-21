В Подольске коллектив ДК «Октябрь» стал лауреатом первой степени

Под руководством преподавателя Людмилы Шмелевой ребята представили две конкурсные работы: «Хочу Луну» и «Брысь! Или истории кота Филофея». Также педагога отметили благодарственным письмом за неоценимый вклад в развитие проекта.

В настоящее время в театральном объединении состоят более 170 студийцев. Они занимаются актерским мастерством, сценической речью и художественным словом в хор-классе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.