В Подмосковье завершается прием заявок на премии Рождественского и Пришвина

9 сентября в Подмосковье завершится прием заявок на литературные премии имени М. М. Пришвина и Р. Рождественского. В этом году событие состоится уже в шестнадцатый раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На соискание премий принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет. Так, премия им. М. М. Пришвина присуждается за книги и прозы на тему любви к родному краю. В этом году награждение пройдет в двух номинациях — «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Премия Роберта Рождественского присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, которые являются образцом гражданской лирики, духовности и высокой нравственности. В них отражены история страны и народа, а также любовь к стране и к Подмосковью. Премия вручается в номинациях «Зрелое перо» и «Поэтический дебют» для авторов от 14 до 35 лет.

За годы существования премий было подано свыше 1,5 тысяч заявок. Ее лауреатами стали свыше 60 человек, авторы произведений в прозе и стихах.

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