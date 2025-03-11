В Подмосковье запустили цикл видеоэкскурсий «Помни свою историю»

Коломенская библиотека имени Лажечникова начинает цикл видеоэкскурсий под названием «Помни свою историю», посвященный краеведческим выставкам. Под эгидой проекта вместе с председателем Коломенского клуба краеведов Александром Денисовым посетители библиотеки смогут узнать больше о родном городе, его выдающихся деятелях, значимых событиях и открытиях в области краеведения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первую видеоэкскурсию организаторы решили посвятить международному женскому дню. Выставка под названием «Ода женщине» предлагает вниманию посетителей редкие открытки, значки, а также книги из фонда библиотеки и личного архива Александра Денисова.

Экспозиция «Ода женщине» — бесплатная. Посетить выставку и ознакомиться с видеоэкскурсией можно до 14 марта. Библиотека им. И. И. Лажечникова расположена в Коломне по адресу: улица Октябрьской революции, дом 182 (6+).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.