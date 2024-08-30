В Подмосковье установили зону охраны церкви Рождества Богородицы и усадьбы Тарычево

Постановлением правительства Московской области от 26.08.2024 № 911-ПП установлена объединенная зона охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Рождества Богородицы, 1764–1765 гг.» и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба „Тарычево“, XVIII–XX вв.: флигель жилой, сер. XIX в.; манеж, нач. XX в.» по адресу: Ленинский городской округ, деревня Тарычево. Об этом сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия.

Формирование усадьбы в Тарычево относится к первой половине XVII в. Писцовые книги 1627–1628 гг. указывают, что здесь, на бывшей пустоши, селится деревня и ставится двор помещика И. П. Львова. Позже владение перешло боярину Б. М. Хитрово, построившему здесь в 1677 г. деревянную церковь Рождества Богородицы. Графиней Е. И. Головкиной в 1765 году к северу от деревянной церкви выстроена каменная церковь, освящена в 1769 году.

Ранее установлены границы территорий о бъектов.

В целях обеспечения сохранности объектов на сопряженной территории установлены следующие зоны охраны:

единая охранная зона состоит из 3 участков, включает территорию, непосредственно примыкающую к объектам. Установлен запрет на строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов;

единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоит из 6 участков, режим использования разрешает строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий с высотными ограничениями при строительстве;

единая зона охраняемого природного ландшафта состоит из 1 участка, включает озелененную территорию вдоль трассы М-4 Дон, в непосредственной близости от манежа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.