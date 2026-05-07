В Подмосковье усадьба Фряново проведет «Вечер в усадьбе» 16 мая

Программу «Вечер в усадьбе» проведут 16 мая в отделе «Усадьба Фряново» Щелковского историко-художественного музея в рамках акции «Ночь музеев» в Подмосковье. Гостям расскажут о дворянской культуре XIX века и истории архитектурно-паркового ансамбля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятия начнутся в 16:00 с мастер-класса «Изразец», где участники познакомятся с традициями изразцового искусства. Затем пройдет экскурсия по выставке «Сирень приглашает в лето», посвященной весеннему обновлению природы.

Для детей подготовили интерактивную программу «Уютный фетр» с мастер-классом по созданию сувенира «Брелок в технике мокрое валяние». Возрастное ограничение — 6+.

Посетителям также предложат экскурсию «Сквозь времена и судьбы» об истории имения Фряново и его владельцах. Гости пройдут по парадной анфиладе и познакомятся с атмосферой усадьбы XIX века.

В завершение актеры Щелковского театра представят концертную программу «Рок-поэзия». Кроме того, все желающие смогут принять участие в интерактивной экскурсии «Секреты старинного парка» об истории садово-паркового искусства XVIII века, устройстве оранжерей и создании липовых аллей.

Вход на мероприятия бесплатный, однако на часть из них требуется предварительная запись. Подробности опубликованы на сайте Щелковского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.