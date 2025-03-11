В Подмосковье стартует цикл концертов к выставке Александра Лабаса 15 марта

С 15 марта Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», м. о. Истра, представляет цикл концертов «Время, вперед!», который подготовлен специально к выставке работ Александра Лабаса «Невесомость», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Создатель «аэрожанра» в живописи, поклонник дирижаблей и самолетов Александр Лабас был увлечен не техникой или скоростью самой по себе, а неизвестным ранее самоощущением человека в этом новом мире, полном движения и трансформаций. В эпоху открытий и достижений погрузит каждое их мероприятий нового музыкально-просветительского цикла.

Апология движения, время и пространство, цвет и свет, урбанистика и машинерия, космическая фантастика и красота земной природы — это темы, вокруг которых выстроились лекции и концерты проекта. Программа цикла включает шесть концертов и три лекции.

Куратором цикла к выставке «Невесомость» выступила музыковед Юлия Де-Клерк.

В проекте примут участие известные отечественные музыканты-исполнители и композиторы. Среди них — Сергей Каспров, Юрий Фаворин, Арсений Тарасевич-Николаев, Алиса Тен, Екатерина Кичигина, Олеся Ростовская, Олег Худяков, Родион Замуруев, Ираида Юсупова, Игорь Холопов, ансамбли «Студия новой музыки», «Сlassica Plus», Струнный квартет ансамбля «Солисты Москвы» и другие.

Первый концерт цикла состоится 15 марта, завершающий — 24 мая.

Подробности и билеты – на сайте музея «Новый Иерусалим» (6+).

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