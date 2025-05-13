В Подмосковье стартует III сезон фестиваля «Город танцует в парках»

В Подмосковье состоится III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Он пройдет с 17 мая по 29 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин. Главный организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Впервые фестиваль «Город танцует в парках» откроется федеральным концертом. Команды и солисты из 21 региона России покажут свои номера 17 мая на сцене Центрального городского парка Королева. Начало в 15:00. Помимо конкурсной программы зрителей ждут выступления известных танцоров-участников телешоу, артистов музыкального лейбла «Таврида.АРТ»: Колоницкого, K.Krash и Вари Судиной и лейбла Yappy — JUMMY.

С 18 мая по 29 июня за звание лучшего коллектива и солиста Московской области поборются участники из 50 муниципальных образований региона. Танцоры представят свои конкурсные выступления в Кашире, Серпухове, Чехове, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Истре, Солнечногорске, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Лобне, Долгопрудном, Мытищах, Луховицах, Коломне, Воскресенске, Бронницах, Люберцах, Жуковском, Пушкине, Балашихе, Реутове, Ногинске, Электростали, Павловском Посаде, Можайске, Наро-Фоминске, Волоколамске и Одинцове.

Оценивать номера участников фестиваля «Город танцует в парках» вместе с Егором Дружининым будет звездный состав жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссер Александр Могилев, танцовщица и хореограф Катя Решетникова, танцовщик и хореограф Леша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссер Владимир Варнава. Ведущей концертов станет Юлия Костюшкина.

Помимо выступлений конкурсантов зрители увидят концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталия Савченко, Анастасии Чередниковой, Влада Кима, Германа Рамазанова, Виталия Уливанова, Александры Горошко, Сергея STK и других.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Вход свободный. 0+

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Информационные партнеры — социальная сеть Yappy, федеральный портал о танцах Dance.ru, арт-кластер «Таврида».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.