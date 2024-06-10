В Подмосковье проводят акцию «Рисуем зеленый мир и экологию»

В Подмосковье запустили ежегодную эколого-патриотическую образовательную акцию «Рисуем зеленый мир и экологию». В этом раз ее посвятили Году Семьи в России, а также принятию Московской областной Думой Закона об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в регионе, сообщает пресс-служба Общественной палаты Подмосковья.

На открытой площадке дети из образовательных учреждений разных возрастов рисуют изображение большого Земного шара, внутри которого представляют свое видение защиты окружающей среды, счастливой семьи, дружбы, защиты домашних животных, символы России и Подмосковья, муниципалитетов Московской области.

Примерами творческих тем для детских работ в этом году являются «Семья и экология», «Папа, мама, я — за экологию», «Наша семья за экологию», «Моя эко семья», «Мои домашние питомцы», «Мы дети МО», «Символы Подмосковья», «Символы России» и другие.

Координатор проекта от Общественной палаты Московской области Илья Ермаков отметил, что акция проводится для того, чтобы объединить детей Подмосковья разных возрастов совместным проектом, который повлияет на их экологическое просвещение и образование, сформирует коллективный подход к бережному отношению к природе и планете Земля. Также конкурс поможет бережно относится к дружбе между детьми разных возрастов и национальностей, визуальному воплощению идей и фантазий, выраженную рисунком.

«Многие рисунки посвящены Российской Федерации и ее символам, патриотке, любви к Родине, семье, символам России и Московской области. В период проведения СВО это один из проектов, который мы проводим для объединения детей разных возрастов и взрослых Подмосковья большим творческим проектом» — добавил он.

На данный момент организаторы получили уже более 450 отчетов из разных городов Подмосковья, однако акция продолжается. В этот раз к ней присоединились новые территории, Ленинградская, Тверская, Иркутская и Брянская области.

С примерами работ можно ознакомиться на сайте www.мыдетимо.рф и в социальных сетях проекта по ссылке: vk.com/midetimo. Акция проходит при поддержке правительства Московской области и администраций городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.