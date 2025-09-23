В Подмосковье прошел VIII международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, г. о. Клин, состоялся гала-концерт VIII международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, посвященный 185-летию со дня рождения великого композитора. Событие стало кульминацией тура, который охватывает ключевые города России и показывает значимость наследия П. И. Чайковского в истории русской и мировой музыки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

На сцене гала-концерта выступили выдающиеся артисты: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров и выпускники образовательной программы фестиваля, среди которых обладательница Гран-при Международного конкурса им. Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и артист Молодежной оперной программы Большого театра Чингис Баиров. Партия фортепиано была исполнена концертмейстером Севастопольского государственного театра оперы и балета Евгением Сергеевым.

Фестиваль стартовал 12 августа в Севастополе и завершится 28 сентября в Великом Новгороде, на родине Сергея Рахманинова. За это время фестивальные мероприятия прошли и пройдут в таких знаковых для русской музыки городах как Клин, Тверь, Псков, Великий Новгород. В каждом из городов фестиваля у зрителей будет возможность насладиться уникальной программой, отмечающей вклад русских композиторов в мировое музыкальное искусство.

В ведомстве отметили, что международный музыкальный фестиваль был основан в 2018 году. За семь сезонов география проекта охватила 25 городов страны, а его события увидели более 42 тысяч зрителей, как вживую, так и онлайн с помощью теле- и интернет-трансляций. Для участия в образовательной программе фестиваля поступило свыше 5,8 тыс. заявок от исполнителей из разных стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.