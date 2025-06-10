В Подмосковье пройдет гала-концерт студенческого конкурса «Голос будущего России»

12 июня, в День России, пройдет гала-концерт и награждение победителей I Всероссийского студенческого конкурса вокального искусства «Голос будущего России». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводился с 6 по 30 мая среди учеников старших классов, студентов колледжей и вузов и был приурочен к 80-летию Великой Победы. Выступления участников оценивались в номинациях «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народное пение» для солистов, ансамблей и хоров.

Гала-концерт и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» и станет ярким событием для ценителей вокального искусства.

Студенческий конкурс «Голос будущего России» поможет открыть и поддержать молодых талантливых исполнителей.

Начало мероприятия в 15:00. 6+

Вход свободный.

Адрес: Московская область, г. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 7.

Организаторы: Московский государственный институт культуры, АО «Федоскино» и министерство культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.