Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 10:48

В Подмосковье проходит арт-выставка в «Поисках пейзажа»

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде проходит арт-выставка «В поисках пейзажа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 20 художников представили свои работы — это живописцы, художники-модельеры, фотографы, художники по тканям, дизайнеры.

На выставке представлены уникальные работы известных мастеров, в том числе представителей Московской школы живописи. Культурное мероприятие продлится до 15 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.