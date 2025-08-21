В Подмосковье отреставрируют флигель-кухню усадьбы писателя Чехова в Мелихове
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Выдано разрешение на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования на объекте культурного наследия регионального значения «Усадьба писателя А. П. Чехова в с. Мелихово, в которой он жил в 1892–1899 гг.: Флигель-кухня, 1893 г.». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
Усадьба расположена по адресу: Московская область, муниципальный округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А. П. Чехова».
Будут проведены работы, включающие в себя:
- устранение повреждений металлического отлива с последующей покраской;
- покраска входной пристройки;
- устранение дефектов кирпичной кладки печи;
- установка зимних рам;
- устройство металлических отливов на окнах;
- покраска бревенчатых наружных стен с заделкой трещин;
- покраска дверей и обрамлений дверных проемов;
- завершение кровельных работ;
- завершение работ по устройству инженерных систем.
Мелихово (Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова) — один из главных чеховских музеев в России. Писатель приобрел имение Мелихово в 1892 году и жил в нем с перерывами до 1899 года со своими родителями и ближайшими родственниками.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.