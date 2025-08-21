сегодня в 17:56

В Подмосковье отреставрируют флигель-кухню усадьбы писателя Чехова в Мелихове

Выдано разрешение на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования на объекте культурного наследия регионального значения «Усадьба писателя А. П. Чехова в с. Мелихово, в которой он жил в 1892–1899 гг.: Флигель-кухня, 1893 г.». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Усадьба расположена по адресу: Московская область, муниципальный округ Чехов, село Мелихово, территория «Музей-заповедник А. П. Чехова».

Будут проведены работы, включающие в себя:

устранение повреждений металлического отлива с последующей покраской;

покраска входной пристройки;

устранение дефектов кирпичной кладки печи;

установка зимних рам;

устройство металлических отливов на окнах;

покраска бревенчатых наружных стен с заделкой трещин;

покраска дверей и обрамлений дверных проемов;

завершение кровельных работ;

завершение работ по устройству инженерных систем.

Мелихово (Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова) — один из главных чеховских музеев в России. Писатель приобрел имение Мелихово в 1892 году и жил в нем с перерывами до 1899 года со своими родителями и ближайшими родственниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.