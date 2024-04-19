В Подмосковье открылся новый музей частных коллекций

«Новый Музей частных коллекций создан при участии Еврейского общинного центра Подмосковья и клуба коллекционеров „Искатель“. Его пространство наполнили с первых дней работы 3 экспозиции: две постоянные и одна временная. Мы уверены, что они впечатлят даже искушенную публику, так как все связаны с темой просвещения, при этом основаны как на редчайших коллекциях, так и современных необычных формах музейного экспонирования. Сами имена, тематически связанные с нашей выставкой, как Леонардо да Винчи, должны удивить и заинтересовать широкий круг посетителей», — рассказала руководитель Культурного еврейского общинного центра и Музея частных коллекций Екатерина Иванова.

постоянно здесь будут экспонироваться «Живая история старинной письменной культуры», которая представит старинные письменные принадлежности, историю развития чернильниц, чернильных приборов и принадлежностей: от тростниковых перьев до перьевых авторучек, от папируса до бумаги, от чернильниц Древнего Египта до советских. Такую необычную коллекцию передал музею член клуба «Искатель» Леонид Бельский. По его словам, скоро здесь может оказаться чернильница, которой более 2000 лет, времен древней Римской Империи. Она займет особое место на выставке. Глава музея Екатерина Иванова создала постоянную экспозицию «Рейзеле. Старинное искусство вырезания из бумаги», посвященную одному из старейших ремесел для ряда народов, традиционно проживавших в Восточной Европе (белорусы, украинцы, поляки, немцы, литовцы, латыши, эстонцы, евреи). «Особый интерес в этом жанре представляют еврейские „Рейзеле“. После всех потрясений ХХ века эта традиция практически утрачена. Нет мастеров, школ, литературы. Уникальная, древнейшая традиция художественного вырезания из бумаги превратилась в один из исчезающих видов национального искусства», — пояснила Екатерина Иванова.

Временная экспозиция «Гениальные изобретения, опередившие время» раскрывает мир Леонардо да Винчи, великих изобретателей и гениев эпохи Возрождения. Соорганизатор этой выставки — Международный институт новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ и действующий в стенах вуза Музей-мастерская «3DaVinci» — представил уникальные экспонаты: машины и механизмы, созданные по эскизам Леонардо да Винчи с помощью цифрового прототипирования и 3D-печати. Технологии дополненной и виртуальной реальностей позволяют рассмотреть их в движении. В пространстве временной экспозиции все эти дни будет звучать серия неосимфоний современного московского композитора, сопредседателя социокультурной инициативы«Время Человека» Тиграна Джагера, посвященная гению Леонардо, а также другим выдающимся людям различных эпох и этносов, что добавит эффект иммерсивности. С помощью специальных приложений для смартфонов и планшетов, созданными МИНОТ РГГУ, посетители могут делать селфи с экспонатами и анимировать постеры художниковплакатистов, посвятивших свои работы также европейскому мастеру.

«Экспонаты МИНОТ РГГУ переместились в Музей частных коллекций прямо из подмосковного культурного центра — Сергиева Посада, где они экспонировались в рамках выставки „3Da Винчи“ с 4 февраля по 14 апреля этого года в Сергиево-Посадском государственном историко-культурном музее-заповеднике Минкультуры РФ. Это был первый опыт мультиформатной выставки для СПМЗ, совместившей традиционные и инновационные музейные технологии. Именно новые подходы к постижению истории и культуры привлекли большое количество молодежи и продолжат интересовать широкий круг посетителей здесь, в Музее частных коллекций», — рассказал автор выставки, директор МИНОТ РГГУ Сергей Кувшинов.

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