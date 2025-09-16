В Подмосковье открылась выставка Александра Волкова

20 сентября в Большом зале Звенигородского манежа открывается выставка члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника России, доцента «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» Александра Волкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Название выставки «Среда обитания» объединяет экспозицию, в которой представлены картины дорогих сердцу автора мест: его детство прошло в Ташкенте, квартира-мастерская находится в Москве, а окрестности Звенигорода служат источником вдохновения мастера с 1980-х годов. Влияние этих трех городов прослеживается во всем творчестве художника.

В экспозиции представлено живописное, скульптурное и графическое наследие мастера. Выставка позволит увидеть многогранность его творчества, которое объединяет опыты русского авангарда ХХ века, мировых мастеров абстракционизма и уникальное колористическое восприятие, унаследованное от его отца, знаменитого художника Александра Николаевича Волкова.

Выставка «Среда обитания» является продолжением международного выставочного проекта «Свет между мирами», который проходит в музее «Новый Иерусалим», где представлены работы отца художника, Александра Николаевича Волкова, и старшего брата Валерия Александровича.

Гости Звенигородского манежа увидят живопись, скульптуры и графику из собрания семьи Волковых и музея «Новый Иерусалим», созданные с конца 1960-х годов до наших дней.

Выставка будет работать с 20 сентября по 2 ноября. 0+

Билет для посещения экскурсии можно приобрести на сайте или в музее.

Адрес проведения: Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д.31/2, Большой зал Звенигородского манежа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.