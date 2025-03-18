В Подмосковье откроется выставка художницы Лины Кордюченко 22 марта

22 марта в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», г. о. Коломна, открывается выставка молодой художницы из Санкт-Петербурга Лины Кордюченко «Безграничное», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут графические и живописные работы художницы, керамические объекты и картонные куклы, всего около 40 работ.

Выставка Лины Кордюченко — это попытка понять Коломну через городские легенды, услышанные художницей за время ее жизни в резиденции, выстроить диалог между реальностью и мифом. В ее работах нашли отражение сюжеты из городского фольклора и реальные исторические персонажи: Марина Мнишек, Венечка Ерофеев, музейный домовой Дмитрий, барс-единорог, колокольный звон из-под земли и многие другие коломенские предания.

На вернисаже посетителей ждет возможность взглянуть на Коломну глазами гостя, который выстраивает образ города через услышанные истории, общение с местными жителями, работу с городским текстом. Зрители выставки смогут принять участие в дискуссии о том, как легенды формируют реальность.

Лина Кордюченко — художница и иллюстратор из Санкт-Петербурга, участница множества коллективных выставок и арт-ярмарок в Москве и Санкт-Петербурге, автор персональных проектов. В своей практике Лина работает с темами мифологии, воображаемых миров и пограничного состояния между детским и взрослым восприятием. Она преподает искусство детям и подросткам, уделяя внимание исследованию уязвимости, нестабильности и трансформации образов.

Открытие выставки состоится в 18:30. Вход свободный, требуется регистрация по ссылке (6+).

Адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 205.

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