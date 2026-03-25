В Подмосковье определили победителей конкурса «Хрустальные звездочки»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» прошел 24 марта 2026 года в ДК «Подмосковье» в Красногорске. В нем приняли участие дети сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Организатором фестиваля выступает ФССП России. Перед началом творческой программы участников приветствовал главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев. Он подчеркнул, что конкурс традиционно объединяет талантливых детей и помогает им раскрыть способности.

«Это отличный старт для будущих звездочек, который способствует раскрытию талантов и творческому росту», — отметил Тагаев.

Жюри оценивало конкурсантов в двух возрастных категориях — от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет — в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Исполнительское мастерство». Победителей определяли по технике исполнения, артистизму, оригинальности, качеству музыкального сопровождения и соответствию репертуара возрасту участников.

В младшей группе в номинации «Вокал» победил Михаил Пустовалов, который также занял третье место в «Исполнительском мастерстве». В этой же номинации первое место получил Сергей Устинов, а в «Хореографии» победила Анастасия Трюшникова.

Среди старших участников первое место в «Вокале» заняла София Кисель, также ставшая второй в «Исполнительском мастерстве». Лучшим исполнителем признан Василий Старчак, а в номинации «Хореография» победил образцовый детский коллектив эстрадно-спортивного танца «Эридан». Приз зрительских симпатий получила Варвара Кирильчук.

Победители представят Подмосковье на следующем этапе Всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звездочки — 2026». Всем участникам вручили грамоты и памятные сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.