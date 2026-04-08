В Подмосковье фестиваль «Мелиховская весна» объединит 6 стран

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье с 22 по 31 мая. В этом году в зарубежной программе примут участие театры из шести стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

За 26 лет «Мелиховская весна» выросла из небольшого театрального смотра в крупный международный форум. Этой весной на чеховской сцене выступят коллективы из Вьетнама, Сербии, Республики Беларусь, Ирана, Абхазии и Казахстана.

Народный театр Тимочской Краины — Центр культуры «Зоран Радмилович» из Сербии представит спектакль «Чеховская комната» режиссера Николы Завишича. В постановке объединены рассказы «Женская месть», «Она ушла», «Мягкотелый», «Неосторожность», «Хамелеон» и «Смерть чиновника».

«Прежде всего, мы всей командой осмелились взяться за интерпретацию коротких рассказов Чехова. Можно сказать, мы словно заново “скроили” нового Чехова, чтобы передать зрителю его нежность, юмор, абсурд и глубокую эмоцию», — отметил режиссер Никола Завишич.

Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» покажет «Дядю Ваню». Республиканский академический немецкий драматический театр из Казахстана привезет «Трех сестер», а Государственный русский театр драмы им. Искандера из Абхазии — «Чайку».

Сразу две интерпретации «Чайки» представят Иран и Вьетнам. Международная театральная группа «Чайка» из Тегерана впервые покажет в России спектакль «Константин Гаврилович Треплев», сочетающий русскую тему с музыкой и культурой южного Ирана. Вьетнамский театр «Ле Нгок» предложит собственную адаптацию пьесы с элементами национальной музыки и сценической традиции.

Директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева подчеркнула, что число зарубежных заявок ежегодно растет, а фестиваль становится полноценной международной площадкой, объединяющей разные культуры вокруг творчества Чехова.

