В Подмосковье 13 июня пройдет областной фестиваль-конкурс духовых оркестров

13 июня в Истре состоится областной фестиваль-конкурс духовых оркестров «Кубок Московии-2025». Этот культурный проект продолжает традиции прославления духовой музыки и ее популяризации среди широкой аудитории. Данный проект, приуроченный к празднованию Дня Победы и Дня России, объединяет музыкантов со всей страны и зарубежья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль-конкурс духовых оркестров был основан в 1991 году заслуженным работником культуры Российской Федерации Романом Олексюком. За 35 лет существования фестиваль привлек оркестры из Москвы, Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Белгородской и Калужской областей, Республики Тыва, Беларуси. Неотъемлемой частью мероприятия всегда были коллективы мажореток-барабанщиц, которые своим ярким выступлением дополняют атмосферу праздника.

В этом году «Кубок Московии-2025» покажет выступления 18 оркестров и 5 ансамблей барабанщиц-мажореток. Участников и зрителей ожидает насыщенная программа:

шествие духовых оркестров по улицам Истры;

торжественное открытие и гала-концерт на площади Дружбы МЦ «Мир» и летней сцене детской школы искусств «Вдохновение»;

конкурсные выступления любительских, детских и профессиональных коллективов.

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный, 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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