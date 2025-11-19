В Петербурге завершили съемки фильма о расшифровщике письменности Майя Кнорозове

Съемки петербургского блока фильма «Боги Кнорозова» о выдающемся ученом Юрии Кнорозове, расшифровавшем письменность Майя, завершились в Санкт-Петербурге. В проекте участвуют актер Иван Колесников и внучка ученого Анна Маслова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Компания «Триикс медиа» завершила съемки петербургской части фильма «Боги Кнорозова». Дальнейшая работа продолжится в Мексике, а премьера картины запланирована на 2027 год. Создатели обещают не просто биографию, а мистическую историю о ленинградском ученом Юрии Кнорозове, который, не покидая СССР, расшифровал письменность древней цивилизации Майя.

Главную роль исполнил Иван Колесников. Актер рассказал, что узнал о Кнорозове только после предложения сыграть его, и отметил, что в работе над образом уделяет особое внимание взгляду героя. По словам Колесникова, несмотря на внешние различия, он нашел с Кнорозовым общие черты характера. Внучка ученого Анна Маслова, выступившая консультантом фильма, одобрила выбор актера, отметив его сходство с дедом в кадре.

Режиссер Анастасия Чашина подчеркнула, что команда стремится показать внутренний мир Кнорозова, а не просто пересказать его биографию. В фильме появятся как реальные, так и вымышленные персонажи, а также символические животные, например, кошки и питон. Съемки проходят не только в Петербурге, но и в Карелии, Выборге и Мексике. Для воссоздания атмосферы эпохи художники построили копию кабинета Кнорозова и декорацию пирамиды высотой 21 метр.

Проект реализуется при поддержке фонда кино. Анна Маслова выразила надежду, что фильм расскажет о жизни и достижениях Юрия Кнорозова широкой аудитории.