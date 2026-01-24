В Петербурге задержали посетителя, который повредил статую в Эрмитаже

Смотритель музея обнаружила повреждения на статуе императрицы Александры Федоровны, размещенной на Октябрьской лестнице Зимнего дворца.

Сотрудники Службы безопасности вычислили по камерам видеонаблюдения, что повреждения были нанесены посетителем, который еще находился в музее.

Нарушителя задержала Служба безопасности Эрмитажа при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

У портретной статуи императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, был поврежден палец. Это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части.

Ранее в Польше был задержан археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Б. Киевские власти обвиняют ученого в нанесении ущерба и уничтожении объекта культурного наследия.