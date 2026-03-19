В Петербурге пройдет выставка «Акрополис. Явление крепости»

Выставка о создании Петербурга пройдет с 1 апреля в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости с 1 апреля откроется выставка «Акрополис. Явление крепости», где впервые за много лет представят девятиметровое полотно «Закладка Петербурга», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Экспозиция станет частью первого археологического конгресса «Цитадель 1.0», который пройдет в городе с 1 по 5 апреля под эгидой правительства Санкт-Петербурга. Главной площадкой станет территория Петропавловской крепости, научные заседания примут Государственный Эрмитаж, Институт истории материальной культуры Российской академии наук и Санкт-Петербургский государственный университет.

Председатель Комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что в конгрессе примут участие более 150 специалистов из Турции, Китая, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. По его словам, развитие археологического направления связано с поручением президента России о создании музея археологии в Петербурге. За несколько лет профильные выставки посетили около 200 тысяч человек.

Ключевым экспонатом станет девятиметровое полотно «Закладка Петербурга», ранее украшавшее Мариинский дворец и с 1993 года хранящееся в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Также представят отреставрированный витраж допетровского времени, найденный на месте шведского города Ниен, макеты крепостей из Ивангорода и образец почвенного профиля Заячьего острова.

Выставка продлится до 1 мая и будет сопровождаться детскими программами и публичными лекциями.

