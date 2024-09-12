В Петербурге откроют обновленную экспозицию Центра культурного наследия

В октябре 2024 года в Санкт-Петербурге планируется открыть обновленную экспозицию Центра культурного наследия. Там появился аудиогид, и посещать выставку можно будет не только с экскурсоводом, но и самостоятельно, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Это не будет некое революционное обновление, скорее дополнение и расширение действующей экспозиции. Мы постарались включить в экспозицию новые экспонаты, которые получили для центра. Кроме того, мы расширили некоторые разделы, а какие-то, наоборот, скорректировали, убрав лишнее», — рассказал Антон Иванов, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Также в Центре продолжит развиваться программа «Департамент защиты города», будут проводиться лекции, кинопоказы и презентации книг.

Дополнительную информацию о работе Центра можно узнать на сайте ВООПИК и проекта «Открытый город».