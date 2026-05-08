В Петербурге 9 мая пройдет акция «Бессмертный флот»

В Петербурге 9 мая впервые состоится акция «Бессмертный флот». В ней примут участие 30 судов, а в акватории Малой Невки прозвучит «Вечная память», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Основные события развернутся в акватории Малой Невки — от Большого Петровского моста до Западного скоростного диаметра и Петровского фарватера. Наблюдать прохождение судов можно будет с Крестовского острова — с Южной дороги, в районе парка и Деревянной набережной.

«Увидеть прохождение судов «Бессмертного флота» можно будет на Крестовском острове: с Южной дороги, в районе парка и Деревянной набережной», — рассказал руководитель Санкт-Петербургского штаба движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.

Суда оформят силуэтами кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет, в том числе крейсера «Киров» и подлодки Д-2 «Народоволец». На бортах разместят портреты участников Таллинского прорыва 1941 года. Кульминацией станет возложение цветов на воду, песнопение «Вечная память» и звон восьми корабельных колоколов времен войны.

В акции примут участие ветераны специальной военной операции, представители духовенства и дети с особенностями развития. Проект поддержали городские власти, Центральный военно-морской музей и общественные организации. Цель акции — сохранить память о кораблях и подлодках, сражавшихся в Финском заливе и Балтике в годы войны.

«Где, как не в Петербурге, морской столице России, проводить мероприятия, связанные с флотом, — отметил настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов. — Мне бы хотелось, чтобы громче звучало имя апостола Андрея Первозванного, покровителя нашего флота. Тем более что в этом году наша акция условно открывает празднование 330-летия со дня основания российского Военно-морского флота».

