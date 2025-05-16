В Павловском Посаде прошел рок-концерт под открытым небом

С наступлением теплых дней Дворец культуры «Павлово-Покровский» открыл сезон уличных концертов. На крыше ДК состоялось уже полюбившееся всем жителям Павловского Посада мероприятие. Жители с удовольствием пришли послушать рок-группы и насладиться хорошей погодой и благоприятной атмосферой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рок на крыше Дворца культуры «Павлово-Покровский» — это событие, которое привлекает внимание многих любителей музыки и культуры. Рок-музыка всегда была и остается одним из самых популярных жанров музыки, способным объединить людей разных возрастов и культур.

Концерты под открытым небом всегда придают особую атмосферу и энергию мероприятию. Это отличная возможность насладиться живой музыкой, провести время в приятной атмосфере и поддержать местную талантливую молодежь.

Концерты молодых исполнителей продолжат радовать жителей городского округа на протяжении всего летнего сезона.

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