В Павловском Посаде пройдет концерт коллективов ДК «Павлово-Покровский»

Жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа приглашают на праздничный концерт творческих коллективов Дворца культуры «Павлово-Покровский», посвященной Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие «МЫ ВМЕСТЕ» пройдет 9 ноября в 14:00 в Доме культуры «Октябрь». Для гостей концерта творческие коллективы подготовили запоминающиеся патриотические вокальные и танцевальные номера. Возрастных ограничений мероприятие не предусматривает.

Напоминаем жителям, что в связи с проведением капитального ремонта крыши в Дворце культуры «Павлово-Покровский» мероприятия творческих коллективов временно проводятся в других учреждениях культуры округа, в связи с чем просим вас внимательнее изучать афишу и информацию, а также заранее планировать свой маршрут. Дворец культуры «Павлово-Покровский» планируется открыть до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.