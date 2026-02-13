В Павлово-Посадском округе открылась выставка старинных утюгов

сегодня в 15:17

В Павлово-Посадском городском округе в выставочном зале «Дома Широкова» открылась выставка «Утюги на все лады». Экспозиция включает 47 утюгов XVIII–XX веков из коллекции Леонида Пахомова. Посетители могут увидеть чугунные печные, угольные, цельнолитые, ранние электрические и современные модели.

В числе экспонатов — утюги, изготовленные на российских и европейских заводах, а также редкие экземпляры из Северной Африки, в том числе из Туниса. Каждый предмет отражает особенности быта и инженерной мысли своего времени.

Выставка будет работать до 4 октября. Дополнительная информация размещена на сайте выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.