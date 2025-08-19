В парке Талалихина Подольска пройдут День флага и фестиваль «Маги в парках»

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 22 августа будут праздновать День российского флага, затем 23 августа проведут фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В пятницу во время празднования Дня российского флага устроят тематический концерт, мастер-классы по созданию флага, проведут акцию «Российский триколор», викторины, выставки. Начало планируют в 14:00. Все желающие могут принести рисунки ко Дню российского флага и принять участие в конкурсе. Рисунки принимают в павильоне «Сказочный лес» до 21 августа с 10:00 до 17:30.

В субботу впервые в парках Московской области состоится фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством известных иллюзионистов братьев Сафроновых. В этот день пройдет конкурсная программа начинающих и профессиональных иллюзионистов из Подмосковья. Они покажут ручные фокусы с картами, денежными купюрами и монетами, веревками, платками и прочим в жанре «Микромагия», с кольцами и голубями «Сценическая магия», выполнят трюки с большими иллюзионными аппаратами «Иллюзионы».

Братья Сафроновы покажут свои лучшие номера-иллюзии «Распиливание», «Телепорт», «Мото сквозь человека» и другие. В некоторых из номеров смогут принять участие зрители фестиваля. Начало в 19:00, вход свободный.

Организатор фестиваля АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.