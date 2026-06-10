Медведев в Москве вручил партбилет бойцу СВО из Подмосковья

Председатель партии Дмитрий Медведев вручил партбилет «Единой России» ветерану СВО из Орехово-Зуева Сергею Клюеву на форуме «Есть результат», который прошел в Москве. Ранее Клюев победил в предварительном голосовании и планирует баллотироваться в Мособлдуму, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Сергей Клюев — уроженец Орехово-Зуева, ветеран специальной военной операции и член городской Ассоциации ветеранов СВО. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение и потерял ногу, после чего прошел длительное восстановление. Клюев награжден орденом Мужества.

«Для меня большая честь стать частью команды «Единой России». Я разделяю ценности партии и готов дальше работать на благо людей и вносить вклад в развитие родного Подмосковья. Партийный билет для меня — это не «я в партии». Это «я в строю» — рядом с людьми, рядом с семьями бойцов, рядом с теми, кому нужна помощь. Победа в предварительном голосовании — это доверие жителей моего округа. Буду работать еще больше», — сказал Сергей Клюев.

Сейчас он работает в подразделении безопасности Центра культуры и досуга «Мечта», проводит занятия по военной подготовке и обучает управлению беспилотными летательными аппаратами. Также Клюев учится в университете по специальности педагог-психолог.

В предварительном голосовании «Единой России» в Подмосковье приняли участие более 635 тыс. избирателей. Победителями стали 129 кандидатов, среди них — Герой России Людмила Болилая из Ступина, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийский чемпион Александр Легков и другие. В сентябре в регионе пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд муниципальных советов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.