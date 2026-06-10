В Люберцах 485 подростков трудоустроили в школьные отряды

Летние трудовые отряды начали работу в школах городского округа Люберцы с 1 июня. В течение месяца в них будут заняты 485 подростков от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 по 30 июня в образовательных учреждениях округа сформировали 27 школьных трудовых отрядов. Подростки выполняют работы с соблюдением требований безопасности, без вреда для здоровья и развития.

«Ребята заняты косметическим ремонтом школ, ремонтом школьной мебели, благоустройством школьных территорий, обрезкой поросли деревьев и кустарников, озеленением — посадкой и поливом растений. Также подростки работают в школьных библиотеках и музеях, готовят кабинеты к проведению ремонтных работ», — отметила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Она добавила, что в период летних каникул школьники с 16 лет могут получить официальный заработок через платформу «Яндекс.Смена». Подростки выполняют разовые задания от работодателей, при этом продолжительность смен регулируется Трудовым кодексом. Выплаты поступают в течение 72 часов после выполнения задания, а график можно выбирать самостоятельно.

Для подключения к платформе необходимо скачать приложение, зарегистрироваться, оформить самозанятость, пройти фотоконтроль паспорта и добавить банковскую карту. Подростки до 18 лет могут оформить статус самозанятого только с согласия родителей или законных представителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.