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В Шаховском округе вручили 15 сертификатов на новое жилье

В Шаховском округе Подмосковья 15 жителей аварийных домов получили сертификаты на приобретение нового жилья. Документы в рамках региональной программы переселения вручил глава округа Замир Гаджиев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципалитете продолжается реализация государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Сертификаты дают право самостоятельно выбрать и приобрести квартиру в любом районе Подмосковья.

По словам представителей администрации, такая мера поддержки расширяет возможности переселенцев и позволяет подобрать наиболее подходящее жилье. Средства можно направить на покупку квартиры, отвечающей потребностям семьи.

Вручение сертификатов стало очередным этапом расселения домов, признанных аварийными. Программа направлена на улучшение жилищных условий и повышение качества жизни жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.