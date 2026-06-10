Олимпийская призер Коростелева встретилась с детьми в Люберцах

Встреча с бронзовым призером Олимпийских игр Натальей Коростелевой прошла 9 июня в летнем лагере «Компас» лицея № 6 «Парус» в Дзержинском городского округа Люберцы. Спортсменка рассказала школьникам о пути к олимпийской медали и ответила на их вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Коростелева поделилась с ребятами историей своей спортивной карьеры. В детстве она занималась фигурным катанием, однако позже сменила вид спорта, сохранив главную цель — завоевать олимпийскую награду. В 2010 году она стала бронзовым призером зимних Олимпийских игр в лыжных гонках.

В ходе беседы спортсменка рассказала, как устроена Олимпийская деревня, что такое спортивная аккредитация и какие дисциплины входят в программу лыжных гонок. Она также подчеркнула важность здорового образа жизни, правильного питания и дисциплины.

«В большом спорте не бывает мелочей. Каждый кирпичик — тренировки, сборы, сила воли, победы, преодоление трудностей — день за днем вырабатывает характер и ведет к достижению цели», — отметила Наталья Коростелева.

Она добавила, что эти принципы важны не только в спорте, но и в учебе и работе.

«Главное — верить в себя и никогда не сдаваться!» — подчеркнула спортсменка.

Сейчас спортивную династию продолжает сын Натальи Коростелевой Савелий Коростелев. В завершение встречи школьники задали вопросы и сделали памятные фотографии с гостьей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.